DNA, în Safari după oamenii lui Băsescu! Tulburarile de ultima ora dintr-o ”onorabila societate” par sa nu se datoreze doar deja tradiționalelor lupte fratricide pentru putere, din care au loc in orice instituție sau organizație de la noi. De aceasta data miza fiind una cu mult mai mare, data de informația ca urmeaza un adevarat ”val de arestari”, ceea ce ar trebui […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Eu am asteptat ieri, fiind 1 iunie, sa iasa domnul Orban seara, cum am facut eu in 2015. Sa zica, "domnule, n-a fost usor, dar am gasit banii de alocatii". Il dadea toata lumea, chiar si dumneavoastra. Si eu, ce era sa zic. Dar el chiar vrea sa se sinucida (nr. politic). Declaratia domnului…

- Șeful Departamentul pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a spus ca perioada de incubație este de pana la 14 zile și in aceste zile ar putea sa apara cazuri care sa fie corelate cu perioada de Paște. "Așteptam sa vedem,. Acum suntem in perioada in care pot sa inceapa sa apara cazurile,…

- Un barbat din localitatea Mintiu Gherlii și-a pierdut viața, dupa un conflict avut cu un alt barbat. Din primele informații, intre cei doi barbați a izbucnit un conflict. Unul dintre ei l-a lovit pe celalalt, cu o bucata de lemn, scrie gherlainfo.ro. Imediat dupa, barbatului lovit i s-a facut rau. In…

- Un ecran gigant a strabatut toata saptamana cartierele capitalei columbiene, Bogota, de unde oamenii asezati in balcoane au putut vedea seara, in plina izolare in contextul pandemiei de COVID-19, filme ca si cum s-ar fi aflat la cinematograf, relateaza EFE. Beneficiarii serii de vineri…

- Sectorul justitiei si actul de infaptuire a justitiei pe intreg teritoriul tarii au fost si ele afectate de epidemia de Coronavirus. In acest sens, inca de la instalarea starii de urgenta pe teritoriul tarii au fost emise mii de citatii de catre instantele din intreaga tara, in care cetatenilor li se…

- Britanicii sunt sfatuiți sa ia suplimente de vitamina D, in timpul izolarii. Vitamina D este produsa prin expunerea la soare și este esențiala pentru un sistem imunitar sanatos. Oamenii sunt sfatuiți sa ia un supliment de vitamina D pentru a compensa lipsa expunerii la soare. „Luați 10 miligrame de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a declarat ca nici dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane. Acesta a precizat insa ca este posibil ca in luna august masurile sa devina și mai relaxate. Chiar daca președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu va mai prelungi inca o data…

- Scene șocante in localitatea timișeana Liebling. Trei polițiști s-au luptat sa rețina un șofer care circula fara permis la volanul unei mașini neinmatriculate. Oamenii legii au folosit armamentul din dotare și au fost sfidați de infractor imediat dupa aceea. Acesta i-a amenințat ca merge dupa topor…