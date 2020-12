DNA: În luna noiembrie au fost condamnate 66 de persoane pentru corupţie DNA informeaza ca, in luna noiembrie, in dosarele de coruptie au fost condamnati 66 de inculpati prin 35 de hotarari judecatoresti definitive. Printre persoanele condamnate figureaza: fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei Mihail Vlasov, 4 ofiteri de politie, un primar de oras, 4 primari de comuna, un avocat, doi manageri de spital, un profesor universitar - facultate de medicina si un administrator club de fotbal. Conform DNA, pedepsele dispuse de judecatori fata de cei 66 de inculpati variaza intre 9 ani si 6 luni inchisoare si 1 an si 6 luni cu amanarea aplicarii pedepsei.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

