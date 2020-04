DNA îl ține în șah pe fostul primar din Calafat Fostul primar din Calafat, condamnat la 4 ani și 11 luni de inchisoare, a cerut sa iasa pentru 24 de ore din penitenciar. Solicitarea i-a fost respinsa de instanța pe motiv ca este cercetat in alt dosar de catre procurorii DNA. In primul dosar, anchetatorii au reținut ca, in schimbul unui autoturism Chrysler, Mircea Guța a facut o serie de achiziții prin care a pagubit bugetul orașului cu peste 400.000 de euro. Fostul edil Mircea Guța și Constantin Coman, administratorul unor societați comerciale, au fost trimiși in judecata in iulie 2014. Dosarul a fost instrumentat de procurorii DNA din Craiova.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

