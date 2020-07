Stiri pe aceeasi tema

- Focul a ajuns si in curtea halei, apoi a topit la propriu un perete al unei spalatorii din apropiere. Ieri, la pranz, pompierii cautau sa afla sursa producerii incendiului de amploare. „La data de 3 iulie, in jurul orei 1.30, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat sa intervina la…

- Doi copii din orașul Vulcan, județul Hunedoara, au dus, sambata, un caine pe bloc și l-au aruncat in gol, animalul murind. Poliția a deschis o ancheta și a stabilit identitatea celor doi copii potrivit Mediafax.

- Procurorii au deschis dosar penal in cazul unui centru de dializa din Capitala care nu ar fi respectat masurile pentru prevenirea infecției cu virusul SARS-COV-2. 15 dintre pacienții acestui centru au murit și peste 70 au fost infectați. Centrul de dializa este situat pe raza Sectorului 6. Parchetul…

- O asistenta medicala, in varsta de 27 de ani, din Gorj, a murit la cateva ore dupa ce nascut la Spitalul Judetean din Craiova. Bebelusul a murit la nastere, iar mama cateva ore mai tarziu. Politia face...

- Svastica a fost desenata pe mai multe blocuri, garaje si un panou amplasat pe un loc de joaca dintr-un cartier din Cluj-Napoca, iar Politia a întocmit un dosar penal si efectueaza cercetari pentru raspândirea simbolurilor cu caracter fascist, rasist si xenofob. Reprezentantii…

- Un desen cu zvastica a aparut, sambata, si pe un panou al unui loc de joaca din Cluj-Napoca. Pe peretele unui bloc a fost scris si mesajul „White power”, iar politistii fac cercetari pentu a-i gasi pe autori.Zvastica a fost desenata pe mai multe blocuri, garaje si un panou amplasat pe un loc…

- Un barbat de 51 de ani este cercetat de politistii din Galati pentru distrugere, dupa ce a lovit cu masina de mai multe ori, in mod intentionat, un alt autoturism oprit pe o strada principala din oras. In imagini se vede cum un sofer intra cu masina intentionat si in mod repetat in alt autoturism. …

- Un numar de 11 persoane, care se aflau intr-un centru de carantina, nu au respectat masurile impuse, iar un bebeluș a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau a deschis un dosar penal in acest caz, anunța, luni, Ministerul Public, potrivit Mediafax.