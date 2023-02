Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul teritorial din Galati al Directiei Nationale Anticoruptie – condus de procuroarea Mihaela Leu – a incheiat anul 2022 cu rata de 100% de achitari. Informatia apare in raportul de bilant al DNA, din care Lumea Justitiei a publicat deja informatii generale (click aici pentru a citi) . Chiar daca…

- Avem datele (inca provizorii!) de la RPL2021 defalcate pe UAT-uri locale (comune, orase si municipii). Va propun sa aruncam o privire asupra acestora. Despre scaderea populatiei marilor orase Nu e deloc o surpriza scaderea populatiei marilor orase. Cohorte intregi ale unor categorii de populatie au…

- In ziua de 20 ianuarie 2023 la ora 19:38:11 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 19km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km V de Braila, 82km V de Galați, 94km NE de Ploiești, 111km…

- Primul sezon al reality show-ului „Casa iubirii” ajunge la final pe 15 ianuarie. Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii, a facut anunțul in Gala speciala a primei zile de Craciun. Dupa o adevarata calatorie in cautarea dragostei, o fața și un baiat vor fi desemnați, prin votul publicului, caștigatorii…

- ”In prag de sarbatori, Orange Romania aduce clientilor din Targu Mures si Miercurea Ciuc acces la cea mai buna experienta de conectivitate prin intermediul retelei 5G. Astfel, incepand de astazi, locuitorii, autoritatile publice si companiile din cele doua orase se pot bucura de super viteze de internet…

- In perioada 18 – 20 ianuarie 2023, Direcția Naționala Anticorupție organizeaza interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție in cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru ocuparea unui numar de 41 de posturi de procuror, dupa cum urmeaza: a) la Structura centrala a Direcției – 18…

- Mai multi magistrati, printre care si membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), au fost eliberati din functie de presedintele Klaus Iohannis in contextul pensionarii acestora, conform decretelor semnate, luni, de seful statului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, este vorba de Nicoleta-Margareta…

- La finele lunii octombrie, anchetatorii DNA Timișoara l-au ridicat pe directorul din cadrul CNAIR, Dascalu Florea, dupa un flagrant in care a primit mita de la un denunțator. In urma cu cateva zile, Dascalu a fost deferit justiției. La cererea anchetatorilor de catre Tribunalul Timiș, Florea Dascalu…