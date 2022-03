DNA: Frauda cu adeverinte false necesare pentru obtinerea de pensii sociale minime C.A.P. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Galati au dispus masuri preventive intr un dosar penal de fapte de coruptie privind eliberarea de adeverinte false necesare pentru obtinerea de pensii sociale minime C.A.P. Potrivit DNA, concret, s a dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 02 respectiv 03 martie 2022, a inculpatelor: PAVEL ROMICA, referent cu atributii de functionar arhivar in cadrul Primari ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

