Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Brașov au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 03 și 04 decembrie 2020, a unui numar de 12 suspecți in legatura cu presupusa atribuire frauduloasa a unor contracte de achiziție publica la spitale din județele Brașov și Harghita,…

- Ministerul Apararii Nationale pregateste joi un zbor pentru transportarea, cu o aeronava militara, a unor pacienti COVID care nu mai au locuri in Bucuresti, informeaza MApN. Transportul se va face din Baza 90. Conform sursei citate, pacientii din prima cursa a aeronavei C 27J…

- Congresul pentru aprobarea fuziunii dintre Pro Romania si ALDE a inceput online, duminica, dupa ce acesta a fost precedat de cate un congres al fiecarei formatiuni. Unirea celor doua formatiuni va fi aprobata in Congresul de fuziune, iar noul partid se va numi Pro Romania Social Liberal.…

- Prim-ministrul bosniac Zoran Tegeltija a fost testat pozitiv la noul coronavirus si a intrat in autoizolare la locuinta sa, a anuntat sambata guvernul de la Sarajevo, transmite Reuters. Tegeltija prezinta simptome usoare de COVID-19, iar starea sa de sanatate este stabila, precizeaza comunicatul…

- Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, joi, ca Darius Olaru a fost irascibil si a injurat la meciul cu Poli Iasi din cauza coronavirusului.“Helmut (Duckadam) nu stie despre ce este vorba, atmosfera la noi este mult mai buna decat era inainte, pentru ca acest virus ne-a si ajutat.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, vineri, ca, luni si marti, intre orele 08,00 si 19,00, se va inchide total circulatia pe DN 7CC (Centura Calimanesti - Caciulata), intre kilometri 0 si 7+734 metri, pentru efectuarea de lucrari la un obiectiv industrial din…

- Salvamontistii din Busteni si Prahova cauta, marti seara, trei persoane ratacite in padure intre cabanele Diham si Gura Diham. Potrivit Salvamont Busteni, cei trei coborau spre Busteni si aveau doua lanterne frontale, dar cu bateriile consumate, astfel ca au ramas in bezna si nu au mai…

- Scoala va incepe pe 14 septembrie, a precizat luni premierul Ludovic Orban. "Pe 14 septembrie va incepe scoala, asta am anuntat tot timpul. (...) In principiu, noi am stabilit cum incepe scoala in functie de nivelul de raspandire a virusului", a declarat premierul, la…