Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzata de luare de mita, a informat, joi, DNA.



"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei Sorina Pintea, la data faptei manager al Spitalului Judetean de Urgenta 'Dr. Constantin Opris' din Baia Mare, judetul Maramures, pentru comiterea infractiunii de luare de mita, in forma continuata…