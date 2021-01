Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 14:30- Fostul ministru al Mediului Costel Alexe este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, fiind acuzat de luare de mita si instigare la delapidare. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a transmis marti procurorului general Gabriela Scutea cererea incuviintata de presedintele…

