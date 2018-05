Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti, pe rolul caruia se afla dosarul Colectiv, a respins, luni, cererea de introducere a statului roman ca parte responsabila civilmente in acest proces. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Anamaria Toma, editor: Claudia Stanescu, editor online: Andreea Lazaroiu)

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) anunta ca in cazul fostului ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost fixata o cautiune in valoare de 1.000.000 euro. Fostul ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vladescu, este urmarit penal de prourorii DNA pentru savarșirea infracțiunilor…

- Fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vladescu, fostul parlamentar Cristian Boureanu si Ionut Costea sunt protagonistii unui dosar DNA de amploare. Fostul deputat de Argeș, Cristian Boureanu, este acuzat de DNA ca a luat 2 milioane de euro mita. Iata și comunicatul DNA: ”In conformitate cu prevederile…

- Circulatia rutiera se desfasoara pe prima banda pe autostrada Bucuresti - Pitesti la kilometrul 23, pe sensul catre Capitala, din cauza unui autoturism care a intrat in parapetul median, o persoana fiind ranita grav, a anuntat, marti, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.…

- Actrita Aimee Iacobescu va fi inmormantata vineri, la ora 13,00, la Cimitirul Ghencea Militari, anunta Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Cei care doresc sa-i aduca un ultim omagiu o pot face incepand de joi dupa-amiaza, cand sicriul…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, a fost trimis in judecata de DNA Constanta pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Anamaria Toma, editor: Cristina Tatu, editor online: Ada Vilceanu)

- Directia Nationala Anticoruptie isi va prezenta miercuri, de la ora 11,00, la Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate pe anul 2017. Potrivit unui comunicat de presa al DNA, accesul jurnalistilor in sala de conferinta va fi permis incepand cu ora…