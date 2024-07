DNA: Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului, din nou la sediu

Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, a venit din nou luni, 15 iulie, la Directia Nationala Anticoruptie, pentru a i se prelungi controlul judiciar in dosarul in care a fost reclamat de omul de afaceri Catalin Hideg, au declarat surse din DNA pentru Libertatea.Coldea a fost acuzat…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, duminica, in legatura cu cazul fostului prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, ca ar trebui impuse reguli „clare” ca atunci cand parasesti functia de ofiter, sa nu ai voie, o perioada de timp, sa faci consultanta politica. „Poate prin contractele pe care…

- Generalul r Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, a achitat miercuri, 29 mai 2024, cautiunea impusa de procurorii DNA Tot in acest dosar mai sunt cercetati generalul r Dumitru Dumbrava, fost director al Directiei Juridice din SRI, avocatul Doru Traila, dar…

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu susține ca foștii generali ai SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumbrava, au mai degraba o vina morala in dosarul in care sunt anchetați de catre DNA, asta pentru ca ”partea penala este foarte subțire”. De asemenea, ea arata ca acest dosar este anchetat de catre Mihaela Iorga…

- Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, cercetat sub control judiciar de procurorii DNA, s a prezentat in aceasta dimineata la Politie. In fata jurnalistilor, generalul r Florian Coldea nu a facut declaratii concrete cu privire la dosarul cauzei. Coldea a spus,…

- Catalin Hideg, cel care i-a denunțat la DNA pe foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbrava, a depus zeci de inregistrari ale unor convorbiri care ar demonstra implicarea celor vizați in dosar și dovezi ale circuitelor financiare.

- Fostul sef adjunct al SRI, Florian Coldea, generalul care coordona operațiunile secrete al Serviciului și fostul șef al Direcției Juridice, Dumitru Dumbrava ar fi primit, urmare presupusului trafic de influența cercetat de DNA, suma de aproximativ 400.000 de lei, transmit autorului acestei știri surse…