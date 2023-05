DNA face angajări, chiar dacă Guvernul tot încearcă să le blocheze Rand pe rand instituțiile statului scot la concurs zeci de posturi. Guvernul a tot amanat blocarea angajarilor la stat cu toate ca spun ca nu au bani. A venit randul și Direcției Naționale Anticorupție sa organizeze o serie de concursuri. Astfel, DNA organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 funcții publice specifice de execuție vacante de specialist. Ei au nevoie de persoane cu specialitatea relații publice, financiar-contabilitate și achiziții publice. Locurile vacante sunt chiar in Aparatul Central al DNA. Dosarele de inscriere se pot depune pana pe 10 mai. Concursul va avea loc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

