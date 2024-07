Stiri pe aceeasi tema

- DNA a confirmat intr-un comunicat extinderea urmaririi penale a lui Florian Coldea, Dumitru Dumbrava, Doru Traila și Dan Tocaci. Procurorii ii acuza pe cei patru ca ar fi primit o suma de bani de la primarul din Rovinari ”in schimbul careia ar fi lasat sa se creada ca au influența asupra unor magistrați…

