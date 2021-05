Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Mandache, fostul coordonator al Registrului Auto Roman din zona Moldova a fost retinut pentru luare de mita. Este acuzat si ca a tolerat neregulile din filialele judetelor RAR Vaslui si Bacau, unde au fost perchezitii luna trecuta pentru acuzatii de coruptie.

- Un coordonator zonal din cadrul Registrului Auto Roman (RAR) a fost reținut pentru 24 de ore, fiind banuit ca a luat mita 12.000 euro și 10.000 lei de la un inspector tehnic de la o stație autorizata RAR. Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție, procurorii din cadrul DNA…

- Dragoș Mandache, coordonator zonal al Departamentului Inspectii Tehnice Periodice si Supraveghere Parc National de Vehicule din cadrul R.A.R., a fost reținut pentru 24 de ore, incepand de ieri, 20 mai, a informat DNA. El este acuzat de trei infracțiuni de luare de mita, dintre care una in forma continuata.…

- Un barbat din Vaslui care promitea pe retelele sociale ca poate obtine permise de conducere a fost retinut pentru trafic de influenta, urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. ”Astazi, 13 mai, politistii anticoruptie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul…

- Decizia vine la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis a transmis ca sefia PNL ar trebui sa reactioneze politic fata de acuzatiile de coruptie aduse liberalilor Costel Alexe si Mihai Chirica.

- Procurorii DNA au anunțat,luni, inceperea urmaririi penale fața de șase suspecți, acuzați de abuz in serviciu, obținere de foloase necuvenite și complicitate la abuz in serviciu, in cazul angajarilor prin detașare de la Apele Romane. Printre cei vizați se numara și directorul Administrației Bazinale…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au reținut-o 24 de ore, pe secretara generala Primariei municipiului Deva, aceasta fiind cercetata pentru trafic de influența in forma continuata. De asemenea și soțul acesteia a fost reținut, avand calitatea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiILIUTA VASILE, la data faptelor si in prezent presedinte al Consiliului Judetean Calarasi, in sarcina caruia s au retinut infractiunile…