- In cauza mediatizata prin comunicatul 866/VIII/3 din 01 octombrie 2021 , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatei ZECA MIRELA, la data faptelor consilier superior in cadrul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 30 septembrie 2021, a inculpatilor:ROSCA FLORIN CRISTIAN, la data faptelor inspector principal in cadrul A.N.A.F.…

- Doi fosti inspectori antifrauda de la Directia Regionala Antifrauda Fiscala Suceava au fost trimisi in judecata de procurorii DNA Iași, acuzați ca au cerut bani unui om de afaceri pentru a nu-l penaliza dupa ce au fost descoperite mai multe nereguli la o firma administrata de acesta. Prejudiciul creat…