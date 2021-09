Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au decis, joi, trimiterea in judecata a mai multor directori ai Administratiei Bazinale de Apa Banat pentru fapte de coruptie. Cinci persoane sunt acuzate ca au contribuit la achizitionarea de echipamente nenecesare la preturi supraevaluate. Procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Fostul ministru al sanatații Florian Bodog (PSD) a fost trimis in judecata de procurori, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu si fals intelectual, a informat, luni, DNA. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului director al Administrației Bazinale de Apa Dobrogea – Litoral (ABADL), George Papari, sub aspectul savarșirii infracțiunii de luare de mita. In rechizitoriul intocmit…

