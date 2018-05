Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea era insotit de echipaje ale Politiei rutiere inclusiv in deplasari cu caracter privat, potrivit rechizitoriului prin care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina. Conform aceleiasi…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta "date nereale"…