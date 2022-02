Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie transmite, marti, ca proiectul adoptat de Guvern privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu reprezinta "din pacate" un progres in asigurarea eficientei combaterii coruptiei la un nivel inalt, ci vizeaza inlocuirea unei singure…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, a criticat forma actuala a proiectului privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), mentionand ca parlamentarii Uniunii Salvati Romania vor incerca sa aduca amendamente. "Vom incerca sa corectam acest proiect. Daca…

- „In primul rand, provocarea imediata este data de preturile la energie. Au fost gasite cateva solutii pe termen scurt, dar ele nu sunt de ajuns. Compensarea unei parti din factura rezolva problema cateva luni de zile, nu rezolva problema pe termen lung. In continuare sustin un pact sau un program de…

- Catalin Predoiu a anuntat ca in luna februarie va fi inaintat Guvernului proiectul de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, iar pana la finalul lunii martie va trece de Parlament. Ministrul Justitiei a punctat faptul ca solutia gasita va fi una agreata de CSM, partide si…

- Iuliana Scantei, sefa Comisiei juridice din Senat, sustine ca desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie trebuie sa devina o prioritate a clasei politice, mai ales ca scopul initial al acesteia a fost „deturnat deturnat sub influenta unor fosti lideri ai PSD”. In prezent, initiativa…

- Putina lume stie, dar infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) de catre fosta guvernare PSD a fost si o masura de protectie sociala: a scazut cuantumul spagii pentru magistrati. In consecinta, romanii din categoriile defavorizate „scot mai putini bani din buzunar” pentru…

- Controversata Secție de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), pe care Partidul Social Democrat, formațiune care ar putea intra la guvernare, nu vrea sa o desființeze, ci sa o eficientizeze, a cheltuit in cei trei ani de existența peste 24,58 de milioane de lei, scrie HotNews. Peste 19,2…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca in cadrul negocierilor cu PNL si PSD privind formarea unei coalitii guvernamentale s-a discutat despre desfiintarea, prin lege, a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie.