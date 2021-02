Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, președintele PNL Neamț, a fost trimis in judecata intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influența, dupa ce a promis numirea unei anumite persoane la conducerea...

- Procurorii anticoruptie din Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Corneliu-Mugurel Cozmanciuc pentru trafic de influenta. In acelasi dosar au fost deferiti justitiei Vlad Marcoci, la data faptei inginer in cadrul Administratiei Nationale „Apele Romane” (ANAR), pentru cumparare…

- Cornel Bleja, agent sef adjunct la Biroul Ordine Publica al Politiei orasului Magurele, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor. Potrivit unui comunicat…

- Mihail Popescu, omul de numele caruia se leaga aproape toate achizițiile importante din Neamț, mai bifeaza inca un dosar trimis spre judecare in urma unui rechizitoriu intocmit de DNA. Daca in primul caz este vorba despre o procedura facuta pentru niște aparatura pentru Spitalul Județean de Urgența…

- Florin Roberto Raica, ofiter de politie in cadrul Politiei municipiului Reghin, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si santaj. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei…

