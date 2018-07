Stiri pe aceeasi tema

- DNA trage un semnal de alarma privind modificarea art. 297 din Codul penal privind infracțiunea de abuz în serviciu. Numeroase dosare ar urma sa fie închise în urma acestor modificari, conform procurorilor DNA.

- DNA susține ca modificarea articolului care incrimineaza abuzul in serviciu in forma propusa de Ministerul Justiției va avea ca efect dezincriminarea unor categorii largi de fapte, procurorii fiind obligați sa inchida mai multe dosare pentru ca acestea se vor prescrie mai repede, avand in vedere…

- PSD si-a insusit in mare parte varianta propusa de Ministerul Justitiei pentru abuzul in serviciu, care prevede introducerea unui prag valoric echivalent cu un salariu minim brut pe economie, insemnand 1.900 de lei.

- Propunerea lui Tudorel Toader privind abuzul in serviciu: prag și dezincriminare parțiala. Surse din PSD au precizat ca partidul va prelua varianta Ministerului Justiției doar parțial. Concret, PSD ar urma sa adopte atat un prag valoric pentru ca abuzul in serviciu sa fie infracțiune, dar vrea ca fapta…

- "Abuzul in serviciu - Art 297 Alin. (1) – Fapta functionarului public, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, care refuza sa indeplineasca un act sau il indeplineste prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, ordonanta de urgenta sau ordonanta de guvern, in scopul de a obtine pentru…

- Tudorel Toader a trimis, luni, catre Comisia speciala pentru legilie justitiei propunerea pentru abuzul in serviciu prevazut in Codul penal. Ministrul Justitiei propune ca prag pentru aceasta infractiune echivalentul unui salariu minim brut pe economie, potrivit documentului obtinut de MEDIAFAX.…

- Anunt incendiar facut depresedintele Comisiei pentru legile justitiei, fostul ministru Florin Iordache. Acesta a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Antena 3, ca modificarile Codului Penal privind abuzul in serviciu vor fi votate cu celeritate.Citeste si: Liviu Plesoianu acuza PRESIUNI…

- Curtea Constituționala a Romaniei a pus punct practicilor procurorilor care, dupa ce a intervenit prescripția simpla, obișnuiesc sa se indrepte impotriva unor persoane pe motiv ca era inceputa o urmarire penala in rem/pe fapta sau ca in cauze s-au facut un acte de procedura, motiv pentru care cursul…