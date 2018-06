Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana transmite, intr-un comunicat remis agenției MEDIAFAX, faptul ca a luat cunoștința de faptul ca Parlamentul a adoptat Codul de Procedura penala și va analiza modificarile."Urmarim indeaproape reformele din sistemul judiciar și a codurile penale. Am luat cunoștința de adoptarea…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a anuntat, joi, ca a urmarit procesul legislativ privind schimbarea codurilor penale si a declarat ca exista "multe chestiuni discutabile", precizand ca trebuie asteptata forma finala a proiectului.

- Dezbaterile de fond pentru modificarea Codurilor penale Dezbaterile de fond pentru modificarea Codurilor penale vor începe în 2 mai în Comisia parlamentara speciala, care a schimbat si legile justitiei. Propunerile de modificare au fost facute de partidele din coalitia…

- Propunerile pentru modificarea codurilor penale Unele dintre propunerile de modificare a codurilor penale sunt inacceptabile, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului subliniaza ca este inadmisibil sa fie facute schimbari ale legislatiei cu dedicatie. Klaus…

- „Unele dintre aceste modificari sunt necesare, fiindca e nevoie de o oarecare modificare a legislației, punere in acord cu decizii ale CCR și in unele puncte chiar cu legislația europeana. Aceste propuneri sunt bune și cred ca Parlamentul le va prelucra și va introduce aceste chestiuni. Alte propuneri…

- Guvernul nu are in intentie sa adopte ordonante de urgenta in ceea ce priveste modificarea Codurilor penale, a anuntat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Guvernul nu are in intentie sa adopte ordonante de urgenta pe modificarea Codurilor penale. Ministrul…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta de luni, un proiect de lege initiat de Guvern prin care se are in vedere modificarea si completarea legislatiei penale si procesual penale pentru punerea acesteia in acord cu prevederile Constitutiei, asa cum au fost acestea interpretate prin 13 decizii ale CCR.