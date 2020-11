Stiri pe aceeasi tema

- Jerome Boateng este agresiv nu doar pe terenul de fotbal, dar și viața personala. Fundașul central al lui Bayern, risca sa fie condamnat la cinci ani de inchisoare, fiind acuzat de violența domestica asupra fostei sale logodnice, Sherin Senler.

- Chirurgul cardiolog ieșean Eugen Bitere a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce ar fi pretins mai multe sume de bani de la pacienți inainte de a-i opera. Tribunalul Iași i-a ridicat, in același timp, dreptul de a profesa. Sentința nu este definitiva. Eugen Bitere a fost reținut…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat, ieri, sa-l condamne la trei ani de inchisoare cu suspendare pe fostul sef al Serviciului Financiar din cadrul IPJ Dolj. Fostul politist, care s-a pensionat inca din 2014, este acuzat ca si-a acordat sporuri de aproape 30.000 de lei. Alti 150.000 de lei ar…

- Un barbat in varsta de 23 de ani a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru ca l-a amenintat cu moartea pe presedintele clubului Olympique Marseille, Jacques-Henri Eyraud, pe Twitter, in ianuarie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Sentinta a fost pronuntata de tribunalul corectional…

- Scenele violente au avut loc pe 18 aprilie, chiar in timpul starii de urgenta. Magistratii au decis punerea in libertate a celor patru indivizi si condamnarea acestora. Citeste si: Bataie in strada intre localnici si politisti la Hunedoara dupa ce agentii au vrut sa retina un barbat beat si…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat sa condamne la patru ani si patru luni de inchisoare un doljean acuzat de trafic de droguri de risc. Barbatul a fost arestat preventiv in februarie, la cererea procurorilor DIICOT. Aceștia din urma au susținut ca inculpatul a cultivat canabis, droguri pe…

- In prima instanta, Ghoerghe Nichita fusese condamnat la 4 ani de inchisoare. Fostul primar al Iasiului a fost acuzat de procurorii DNA ca a luat mita 10% dintr-un contract de 70 de milioane de lei. In decembrie 2015, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Gheorghe Nechita, pe presedintelui…