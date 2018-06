Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni, vineri dupa-amiaza, urmare a sentintei de condamnare a liderului partidului, Liviu Dragnea, in dosarul privind angajarile fictive de la Protectia Copilului Teleorman, transmite News.ro . Joi seara, liderii organizatiilor judetene ale partidului au primit…

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni, vineri dupa-amiaza, urmare a sentintei de condamnare a liderului partidului, Liviu Dragnea, in dosarul privind angajarile fictive de la Protectia Copilului Teleorman, transmite News.ro . Joi seara, liderii organizatiilor judetene ale partidului au primit…

- Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul privind procesul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. A fost achitat pentru acuzația de fals intelectual. DNA ceruse o pedeapsa de 7 ani și jumatate cu executare in acest proces. Liviu Dragnea a…

- Sentința in dosarul angajarilor fictive in care este inculpat Liviu Dragnea a fost amanata de magistrații Curții Supreme pana pe 21 iunie. La ultimul termen, procurorii au cerut inchisoare cu executare pentru toti inculpatii din dosar. In cazul lui Liviu Dragnea, DNA a solicitat pana la 7 ani si 6…

- Sentinta in dosarul lui Liviu Dragnea, privind angajarile din Directia de Protectie a Copilului Teleorman, a fost amanata pentru 21 iunie. Este pentru a doua oara cand instanta amana pronuntare in dosarul care il vizeaza pe liderul PSD Liviu Dragnea. De aceasta data motivul il…

- Intrebat daca are emotii in asteptarea sentintei de pe data de 8 iunie, liderul PSD a spus ca "oricine are emotii". "Da, eu, cum am afirmat in permanenta, mi-am sustinut si imi sustin cu tarie nevinovatia mea si sper ca orice s-a discutat in timpul, pe parcursul procesului, sa fi convins judecatorii…

- Magistrații ICCJ au amanat marți pentru 29 mai pronunțarea sentințelor in dosarul „DGASPC Teleorman” in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.Dosarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman.La…