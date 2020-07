Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Ion Mitrut, la data faptei director al Directiei Operationale din Aeroportul Baneasa ''Aurel Vlaicu'', a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de complicitate la trafic de influenta. Potrivit unui…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui inculpat – persoana fizica, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența in forma continuata si nerespectarea regimului armelor și munițiilor.…

- Crin Bologa a explicat ca ordonanta de clasare data de procurorul de caz ce l-a succedat pe magistratul Mihaiela Iorga Moraru se refera strict si limitativ la o fapta de trafic de influenta. Procurorul sef al DNA a precizat ca, la momentul arestarii preventive, urmarirea penala pe numele Elenei Udrea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a Elenei Carmen Zanfir, director si ordonator de credite la Scoala Gimnaziala 150 din Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita.

- Carmen Elena Zanfir, director al unei scoli gimnaziale din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, intr-un dosar in care este acuzata ca ar fi cerut mita de la reprezentantul unei firme ce executa lucrari de reabilitare a institutiei de invatamant.…

- Mircea Beuran, fostul presedinte al Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Bucuresti, a fost trimis in judecata, miercuri, de procurorii DNA pentru ca ar fi primit de la un medic bani si bunuri in valoare de peste 10.000 de euro in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 14 aprilie 2020, a unei persoane, pentru infracțiunea de trafic de influența. In ordonanța procurorilor se arata…

