DNA confirmă implicarea unor angajați MAI în traficul de migranți Procurorii Direcției Naționale Anticorupție și cei din cadrul DIICOT – Biroul Caraș-Severin au declanșat o acțiune ampla de investigație in județele Caraș-Severin și Arad, vizand suspiciuni de corupție și trafic de migranți in perioada 2022-2023. Potrivit comunicatului emis de Biroul de Informare și Relații Publice al DNA, funcționari publici din cadrul unor instituții publice din

Sursa articol si foto: puterea.ro

