DNA, concurs pentru ocuparea unui număr de 41 de posturi de procurori cu funcții de execuție Direcția Naționala Anticorupție lanseaza azi concursul pentru ocuparea unui numar de 41 de posturi de procuror icu funcții de execuție, potrivit unui comunicat al instituției. Condiția principala de inscriere o reprezinta o vechime de cel puțin zece ani in funcția de procuror sau judecator. Se ia in considerare perioada in care procurorul a avut calitatea de auditor de justiție, precizeaza DNA. Data limita de inscriere este 28 decembrie anul curent, inclusiv. Mai exact, DNA scoate la concurs 18 posturi la structura centrala dintre care 9 la Secția judiciara penala, un post la Serviciul pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- In perioada 18 – 20 ianuarie 2023, Direcția Naționala Anticorupție organizeaza interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție in cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru ocuparea unui numar de 41 de posturi de procuror, dupa cum urmeaza: a) la Structura centrala a Direcției – 18…

