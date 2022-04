Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Cristinel Crețu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, este urmarit penal de procurorii anticorupție pentru luare de mita și trafic de influența, fiind acuzat ca ar fi primit mita de la un om de afaceri 40.000 de euro, au transmis, luni, procurorii DNA. Procurorii Directiei Nationale…

- Ca urmare a demersurilor facute de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, TVR va transmite, incepand de astazi, un program special dedicat refugiatilor, preluat de la televiziunea publica si posturi private din Ucraina. Programul va fi difuzat la TVR 3, TVR International, TVR Cluj…

- Un barbat din Romania a fost obligat sa presteze munca in folosul comunitatii si sa plateasca contravaloarea facturilor la curent pe mai multe luni ale unui apartament invecinat cu al sau dupa ce s-a descoperit ca se racordase ilegal la contorul vecinei sale.