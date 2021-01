DNA clasează dosarul Chiliman-Moisescu, după ce i-a reținut în 2015 Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a clasat dosarul in care fostul primar PNL al Sectorului 1, Andrei Chiliman, era acuzat ca ar fi primit comisioane in schimbul unor contracte privind reabilitarea termica a blocurilor, potrivit unui raspuns al DNA la solicitarea G4Media.ro. ”La data de 16 decembrie 2020, procurorii anticorupție au dispus soluția clasarii, in conformitate cu […] The post DNA claseaza dosarul Chiliman-Moisescu, dupa ce i-a reținut in 2015 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

