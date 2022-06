Directia Nationala Anticoruptie cere Camerei Deputatilor ridicarea imunitatii pentru efectuarea urmaririi penale fata de un deputat din Parlamentul Romaniei, la data faptelor si in prezent avand functia de ministru, pentru abuz in serviciu. Surse judiciare au precizat joi, pentru AGERPRES, ca ar fi vorba despre ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Se pare ca ar fi vorba de o fapta prin care ministrul a cerut angajarea unor persoane in cadrul ministerului. The post DNA cere ridicarea imunitatii ministrului Agriculturii; este acuzat de abuz in serviciu appeared first on Puterea.ro .