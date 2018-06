Stiri pe aceeasi tema

- DNA a cerut, luni, magistratilor instantei supreme, la ultimul termen in dosarul CET Govora, o pedeapsa orientata spre maximum, respectiv noua ani si patru luni de inchisoare, pentru Dan Sova. In prima instanta, fostul senator a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru trafic de influenta,…

