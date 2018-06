Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Politiei Romane Catalin Ionita este acuzat de procurorii anticoruptie ca a pretins de la o persoana, care are calitatea de suspect in acest dosar, cedarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 4 ...

- Fostul șef al Poliției Romane, Catalin Ionița este acuzat de procurorii DNA de trafic de influența și de fals in declarații in forma continuata. El ar fi comis pretinsele fapte pe vremea cand era șeful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Sectorului 1 București. Alaturi de acesta…

- Dupa ce marți, 26 iunie, a fost schimbat din funcție printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, fostul șef al Poliției Romane, Catalin Ionița, s-a prezentat in aceasta dimineața la DNA. Acesta a fost pus oficial sub urmarire penala de DNA. Fostul șef al Poliției Romane este acuzat de trafic…

- Fostul sef al Politiei Romane Catalin Ionita este acuzat de procurorii anticoruptie ca a pretins de la o persoana, care are calitatea de suspect in acest dosar, cedarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 4 hectare de teren, promitand in schimb ca va determina anumiti functionari publici sa urgenteze…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii: IONITA ALEXANDRU CATALIN, la data faptelor seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1 Bucuresti, in prezent chestor…

- Catalin Ionita, fostul sef al Politiei Romane, s a prezentat miercuri la DNA.ldquo;Imediat dupa acest lucru, fara niciun fel de ezitare, am considerat normal sa protejez imaginea ministerului si a Politiei Romane de un eventual scandal mediatic sau de o eventuala situatie neplacuta, motiv pentru care…

- Fostul șef al Politiției Romane, Catalin Ionița, este audiat la DNA, intr-un dosar in care este acuzat de evaziune fiscala, anunța stiripesurse.ro . Catalin Ionița a demisionat, marți, din funcția de șef al Poliției Romane. El a explicat ca s-a pus la dispoziția ministrului de Interne. La intrare in…

- Polițistul-pedofil Eugen Stan este anchetat acum in 15 dosare. Procurorii care il ancheteaza pe Eugen Stan au extins ancheta, iar polițistului i-au mai fost aduse alte șapte noi acuzații, care se adauga celor opt deja existente. Potrivit Digi 24, faptele sunt savarsite in perioada 2009 – 2018, ultima…