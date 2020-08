DNA: Bărbat trimis în judecată pentru trafic de influenţă; ar fi primit de la un om de afaceri 150.000 de euro Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta, dupa ce ar fi primit de la un om de afaceri 150.000 de euro, promitand ca va interveni pe langa primarul unei localitati pentru ca firma afaceristului sa castige o licitatie. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis marti AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia pentru combaterea infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, persoana fizica fara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

