- Un barbat a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta, dupa ce, in schimbul a 4 milioane de euro, ar fi sustinut ca are posibilitatea reducerii pretului de vanzare al obiectivului CET Brasov, a informat, vineri, DNA.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia pentru combaterea coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 08 aprilie 2021, a unui inculpat, persoana fizica fara calitate speciala, pentru comiterea infractiunii de…

- Procurorii DNA au anunțat, miercuri, trimiterea in judecata a unui dosar privind atribuirea unor contracte supraevaluate, prin care Casa Naționala de Asigurari de Sanatate ar fi suferit un prejudiciu de aproape 8,4 milioane de euro. Comunicatul DNA: "Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Un executor judecatoresc din Targu Jiu, care ar fi provocat complexului Energetic Oltenia un prejudiciu semnificativ, a fost retinut pentru abuz in serviciu. Barbatul ar fi obtinut, din executari silite realizate nelegal, peste 1,4 milioane de lei, informeaza News.ro. Procurorii DNA anunta…

- Nicolae Gagiu, executor judecatoresc in Targu Jiu, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi prejudiciat Complexul Energetic Oltenia cu aproximativ 1,5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA…

- Doi administratori ai unei societati comerciale au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de evaziune fiscala in valoare de peste 27 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES, procurorii de la Sectia de…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2021, a inculpatului Adrian Antonio Bulearca, angajat in cadrul Penitenciarului Spital București Rahova,…