Un barbat a fost arestat preventiv in urma unei decizii a Tribunalului Bucuresti, dupa ce ar fi promis mai multor persoane, in schimbul unor sume de bani, ca poate influenta procurori si judecatori pentru a dispune solutii favorabile in dosarele in care acestia sunt implicati, a informat, vineri, Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii de la Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 15 iulie, a unei persone, in sarcina caruia…