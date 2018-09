Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie a transmis, la solicitarea MEDIAFAX, ca are in lucru un dosar in care este vizata Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef DNA, in cauza fiind inceputa urmarirea penala doar cu privire la fapte, ...

- Adina Florea, propusa de ministrul Justiției pentru funcția de procuror-șef DNA, a declarat, joi, corespondentului MEDIFAX, ca nimeni din aceasta structura nu i-a comunicat ca este instrumentat un dosar in care este vizata.Adina Florea a spus singura informație pe care o deține despre dosarul…

- Directia Nationala Anticoruptie a transmis, la solicitarea MEDIAFAX, ca are in lucru un dosar in care este vizata Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef DNA, in cauza fiind inceputa urmarirea penala doar cu privire la fapte.

- Direcția Naționala Anticorupție a transmis, la solicitarea MEDIAFAX, ca are in lucru un dosar in care este vizata Adina Florea, propusa de ministrul Justiției pentru funcția de procuror-șef DNA, in cauza fiind inceputa urmarirea penala doar cu privire la fapte, scrie Mediafax."Dosarul la care…

- Numele Adinei Florea, propunerea pentru sefia DNA, apare intr-un dosar penal deschis de institutia pe care ar urma sa o conduca: “Nu mi-a adus nimeni la cunostinta nicio acuzatie”, scrie stiri.tvr.ro, “Eu sunt doar o propunere a ministrului Justitiei, pana la numirea de procuror-sef al DNA este cale…

- Adina Florea, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, este propusa de ministrul Justitiei pentru postul de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), vacant din 9 iulie, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi.…

- Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru sefia DNA, este un procuror cu o avere modesta, potrivit declaratiei de avere postata pe site-ul CSM.Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru sefia DNA, nu detine terenuri, potrivit ultimei declaratii de avere, depusa in iunie…

- Adina Florea, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, va fi propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a ocupa functia de procuror-sef al DNA, informeaza, joi, MJ, transmite AGERPRES . The post Adina Florea…