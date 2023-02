Stiri pe aceeasi tema

- DNA are in lucru 90 de dosare referitoare la pandemie, in cadrul carora prejudiciile estimate se ridica la sute de milioane de euro. Procurorul-sef, Crin Bologa, a precizat ca procurorii romani au fost "primii din lumea asta" care s-au sesizat pentru a verifica achizitia de vaccinuri. In ceea ce priveste…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a afirmat joi ca au fost trimise in judecata peste 70 de dosare „cu zeci de inculpati” in legatura cu pandemia de COVID-19. Avem o situatie mai aparte, pentru ca am inceput sa evidentiem aceste cauze incepand cu anul 2020 – cauze in legatura cu pandemia de COVID-19.…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a afirmat joi ca au fost trimise in judecata peste 70 de dosare "cu zeci de inculpati" in legatura cu pandemia de COVID-19, potrivit Agerpres."Avem o situatie mai aparte, pentru ca am inceput sa evidentiem aceste cauze incepand cu anul 2020 - cauze in legatura cu…

- Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat ca la nivelul DNA sunt instrumentate 90 de dosare referitoare la pandemie, in care sunt cercetate 122 de persoane, mentionand ca "prejudiciile sunt enorme".

