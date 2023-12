DNA angajeaza doua persoane! Se cere, printre altele, flexibilitate, creativitate si rezistenta la stres

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13.12.2023, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, cu sprijinul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat 6 perchezitii domicilare in locuințele unor persoane fizice, pe raza…

- Grav accident pe soseaua Garii Catelu din Capitala. Doua mașini s-au bușit. Șapte persoane, printre care doi minori, au fost ranite. Potrivit primelor informații, cinci persoane au ramas incarcerate dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe asfalt.

- Politistii au facut mai multe perchezitii in judesele Arges si Teleorman, la persoane suspectate ca au comis infractiuni in SUA. Vorbim despre persoane acuzate ca au obtinut ilegal ajutoare de somaj in California. Prejudiciul este unul uriaș. Acesta depaseste 5 milioane de dolari. Potrivit poliției,…

- Directia Nationala Anticoruptie organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice specifice de executie vacante de specialist, specializarea tehnologia informatiei si comunicatiei, la Biroul pentru tehnologia informatiei si comunicatiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.…

- Peste 550 de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen (SIS) au fost depistate, saptamana trecuta, pe teritoriul Romaniei, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES , in perioada 6 – 12 octombrie,…

- Evenimentul a avut loc dupa ce șoferul TIR-ului, inmatriculat in Turcia, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat intr-un parapet.La scurt timp, pe șosea s-a facut un adevarat patinoar din cauza motorinei care a ajuns pe asfalt. Ploaia și combustibilul au facut drumul impracticabil, iar șoferii…

- Ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, Reuven Azar, a declarat joi ca poporul israelian a fost atacat de una dintre cele mai "feroce, barbare si salbatice forte din lume"."Multumesc poporului roman, statului roman, Guvernului roman pentru acest sprijin pentru poporul din Israel. Suntem intr-un…

- Directia Nationala Anticoruptie organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, in cadrul Serviciului investitii, achizitii si administrativ ndash; Departamentul economico financiar si administrativ al Directiei…