- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2021, a inculpatului Adrian Antonio Bulearca, angajat in cadrul Penitenciarului Spital București Rahova,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BLEJA CORNEL, la data faptelor agent șef adjunct la Biroul Ordine Publica al Poliției orașului Magurele, din cadrul Inspectoratului…

- Alin Iulian Tucmeanu, la data faptei director general adjunct in cadrul Autoritatii Rutiere Romane (ARR), a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de neexecutare a sanctiunilor penale primite ca urmare a condamnarii sale in 2019 pentru…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat, vineri seara, ca l-au retinut pe brancardierul de la Spitalul "Victor Babes" din Capitala care ar fi detubat din greseala o pacienta cu COVID-19 internata la Sectia de Terapie Intensiva, femeia decedand la scurt timp. …

- Un barbat de 42 de ani a fost prins in flagrant delict de polițiștii și procurorii DIICOT Alba in timp ce incerca sa vanda peste 300 de comprimate de MDMA, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Alba fac cercetari intr-un dosar de trafic de droguri…