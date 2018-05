Stiri pe aceeasi tema

- Directia antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a efectuat, in perioada 28 martie – 4 aprilie, in Ilfov si Bucuresti, actiuni de control in cadrul carora au aplicat sanctiuni contraventionale de peste 2,6 milioane de lei, scrie NEWS.RO.Citeste si: S-a facut…

- Procurorii DIICOT au facut, miercuri dimineata, 15 perchezitii domiciliare in Capitala si in sapte judete pentru destructurarea unei grupari specializate in clonarea datelor bancare, concomitent in Italia avand loc 20 de perchezitii. Prejudiciul ajunge la 1.000.000 de euro.

- Polițiștii din București efectueaza, in Capitala și la Constanța, 12 percheziții la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 7.000.000 de lei, prin evaziune fiscala și spalarea banilor in domeniul consultantei si a lucrarilor de constructie.

- Cel mai bogat ministru din Guvernul Dancila deține aproape 10% dintr-o afacere de peste 120 milioane euro. Cel mai bogat ministru din guvernul Dancila este Viorel Stefan, actual vicepremier, cel care detine 9% din fir­ma TTS (Transport Trade Services SA). Compania este parte a unui grup ce a fost…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

