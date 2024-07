Stiri pe aceeasi tema

- V. S. Iulian Dumitrescu, președintele suspendat al Consiliului Județean Prahova și inca președinte al organizației județene a PNL, a fost chemat din nou la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție, pentru a i se aduce la cunoștința noi acuzații in dosarul in care este cercetat de procurori…

- Fostul prim-vicepreședinte al PNL Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar și urmarit penal pentru corupție, a fost vizat marți, 30 iulie, de noi percheziții ale DNA in același dosar in care a fost acuzat ca a luat mita 16 milioane de lei, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.DNA a transmis…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a demarat o serie de percheziții in cadrul unei anchete ce vizeaza fapte de corupție comise intre 2021 și 2022. Aceste acțiuni au loc in 18 locații din București, Ilfov, Prahova și Calarași, inclusiv la sediul Primariei Lehliu și la mai multe firme de construcții.…

- Noi percheziții ar avea loc, marți dimineața, in dosarul de mare corupție in care este vizat deja pentru fapte de corupție Iulian Dumitrescu, președintele CJ Prahova, personajele noi fiind un primar precum și sediul unor firme de construcții, transmit autorului acestui material surse judiciare. Potrivit…

- Percheziții sunt in desfașurare și la Iulian Iacomi, primarul din Lehliu (județul Calarași) și la mai multe firme de construcții. Sunt vizate fapte de corupție in legatura cu atribuirea unor contracte de lucrari. Ambele percheziții au loc in dosarul președinteleui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu. Procurorii…

- Procurorii DNA efectueaza, marti dimineata, noi perchezitii in dosarul de coruptie al presedintelui Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, in conditiile in care anchetatorii au extins urmarirea penala in acest caz.

- Meteorologii au emis o noua avertizare de canicula pentru zilele de duminica și luni, instituind un cod galben care acopera municipiul București și 12 județe. Temperaturile vor atinge maxime de 37 de grade Celsius, iar in majoritatea regiunilor țarii se anunța vreme calda. Conform Administrației Naționale…

- Agenția Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de ploi și vijelii, valabila in aproape toata țara, de joi, de la ora 10:00, pana vineri la ora 02:00. In intervalul menționat, in zona de munte, Oltenia, Muntenia, Moldova, Transilvania și local in Dobrogea și Maramureș vor fi perioade…