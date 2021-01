DNA: Administratori de firmă, judecaţi pentru evaziune fiscală de peste 27 milioane de lei Doi administratori ai unei societati comerciale au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de evaziune fiscala in valoare de peste 27 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES, procurorii de la Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doua persoane, la data faptelor administratori in fapt ai unor societati comerciale, pentru complicitate la evaziune fiscala savarsita in forma continuata. In acelasi dosar a fost deferita Justitiei si societatea comerciala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi administratori ai unei societati comerciale au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de evaziune fiscala in valoare de peste 27 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii de la Sectia de combatere a coruptiei…

- Trei foști directori ai unei instituții financiare au fost trimiși in judecata de DNA intr-un dosar in care prejudiciul este de peste 16 milioane de euro. In același dosar de delapidare sunt judecați și doi reprezentanți ai unor firme. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata patru persoane acuzate de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare a banilor, intr-un dosar privind livrarea fictiva a unor mari cantitati de cherestea catre doua firme de mobila din judetul Alba. Potrivit DIICOT,…

- Politistii clujeni au depistat un grup infractional care actiona in mai multe judete si care a cauzat un prejudiciu de 4.000.000 de lei prin evaziune fiscala."Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Cluj, efectueaza…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata administratorul unei firme pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul in acest caz fiind de peste 1,7 milioane euro.Potrivit unui comunicat al DIICOT, in cauza s-a retinut faptul ca, in perioada 2011 - 2013,…

- Polițiștii bihoreni efectueaza, joi dimineața, 7 percheziții domiciliare, la firme din Bihor, Cluj, Olt, Valcea și Argeș. care au facut evaziune fiscala cu deșeuri de ambalaje din sticla.

- Polițiștii fac miercuri dimineața 12 percheziții in București, Dambovița și Argeș, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in domeniul serviciilor de protecție și paza. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 4 milioane de euro.

- Prejudiciul intr-un dosar de evaziune fiscala in care au avut loc perchezitii domiciliare in judetele Prahova si Dolj a fost evaluat la aproape doua milioane de lei si ar fi fost produs prin evidentierea in contabilitate a unor cheltuieli care au la baza operatiuni comerciale fictive, potrivit unui…