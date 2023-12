DNA a trimis în judecată doi notari şi zece persoane fizice Doi notari si zece persoane fizice sunt acuzate ca ar fi eliberat timp de sapte ani, certificate de mostenitor dar și alte acte false care atestau fals in dreptul de propietate. Procurorii DNA au intrat pe fir. Vizați de acest dosar sunt doi notari, fiind vorba, mai exact de Lidia Simona Seceleanu, care este acuzata de abuz in serviciu. Potrivit procurorilor DNA, aceasta a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, si fals intelectual, in forma continuata. Și Stefan-Calin Mocanu, notar public este acuzat de neglijenta in serviciu. In același dosar sunt implicate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

