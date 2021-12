DNA a trecut pe la APIA. Directorul general adjunct, reținut pentru luare de mită Dumitrașcu Bogdan Dumitru, directorul general adjunct al Agenției pentru Plați și Intervenție, a fost reținut de catre procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru luare de mita. Acesta ar fi pretins suma de 2.000 euro pentru a angaja o persoana la APIA București, informeaza DNA. Plata ar fi urmat sa se faca in doua tranșe, inainte și dupa angajare. Numai ca, intre timp, Dumitrașcu Bogdan Dumitru a fost reținut in data de 21 decembrie, cand a primit suma de 1.000 de euro. “Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus punerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

