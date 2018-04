Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile legale si constitutionale, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a transmis procurorului general al P.I.C.C.J referatul cauzei, in vederea sesizarii Presedintelui Romaniei, pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de VLADESCU SEBASTIAN,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…