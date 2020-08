DNA a reținut polițiști mituiți cu pizza. Materialul de flagrant a fost mâncat Procurorii DNA Iași au deschis un dosar penal pe numele a trei politisti de la Rutiera pentru luare de mita, sub acuzația ca ar fi pretins și primit de la niște șoferi pizza drept șpaga. Miercuri dimineata, cei de la Directia Generala Anticoruptie Iasi, la cererea DNA Iasi, au mers in mai multe locatii din […] The post DNA a reținut polițiști mituiți cu pizza. Materialul de flagrant a fost mancat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

