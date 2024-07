Stiri pe aceeasi tema

- PSD și-a asumat un angajament in dezvoltarea mediului de afaceri din Romania. De la intrarea la guvernare a social-democraților, Executivul a luat o serie de masuri care sa contribuie la dezvoltarea companiilor cu capital romanesc. Prin ultima decizie luata de Guvern, se faciliteaza accesul la credite…

- Minciuni, neadevaruri si atribuiri nereale. Așa caracterizeaza Valer Blidar, acționarul principal de la Astra Arad, cele mai recente afirmații facute la Realitatea Plus despre achiziția celor 100 de tramvaie pentru București. Referitor la articolul aparut in data de 18.06.2024, omul de afaceri menționeaza:…

- Un numar de 22.443 cetațeni ucraineni, refugiați in Romania, s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), in cautare de serviciu, in ultimele patru luni. Cei mai mulți ucraineni refugiați sunt inregistrați in Constanța (5.536),…

- Peste 60 de orașe din Europa, printre care și zece orașe din Romania, vor proiecta mesaje, de Ziua Europei, prin care incurajeaza cetațenii sa voteze, cu o luna inainte de alegerile europene din 6-9 iunie. Arcul de Triumf din Paris, Colosseumul din Roma, Arcul de Triumf din București și Piața Centrala…

- George Tuța, candidatul PSD-PNL la Primaria Sectorului 1, le promite tinerilor din aceasta zona a Capitalei ca le va construi terenuri de sport și spații speciale pentru ei, așa cum exista in marile orașe ale Europei și chiar in alte sectoare din București. In mesajul transmis de Ziua Tineretului,…

- Procurorii DNA-Secția de combatere a corupției l-au reținut pe directorul Direcției Energie din cadrul CEO. Catalin Liviu Stanculescu a fost reținut pentru pentru comiterea infracțiunii de trafic de influența in forma continuata. S-a dispus luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile…

- La cateva zile dupa decesul soției, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti si-a incheiat mandatul si a plecat defintiv la Moscova. Anunțul cu privire la incheierea mandatului lui Kuzmin a venit chiar din partea reprezentantei diplomatice. ”Astazi, Excelenta Sa Valery Kuzmin, Ambasadorul Extraordinar…