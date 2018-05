Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie DNA a finalizat ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, caz in care Inalta Curte stabilise ca termen data de 1 mai, au declarat, pentru…

- Direcția Naționala Anticorupție a finalizat ancheta in cazul morții polițistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa. In acest dosar, Inalta Curte de Casație și Justiție stabilise ca termen data de 1 mai.…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a finalizat ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, caz in care Inalta Curte stabilise ca termen data de 1 mai, au declarat,…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a finalizat ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, caz in care Inalta Curte stabilise ca termen data de 1 mai.

- DNA trebuie sa finalizeze in 3 luni dosarul mortii politistului B. Gigina Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Directia Nationala Anticoruptie are termen pâna la 1 mai sa finalizeze…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ a decis joi ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, potrivit AGERPRES.Instanta…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) a decis joi ca DNA are termen pâna la 1 mai sa finalizeze ancheta în dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, în care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savârsirea infractiunii de ucidere…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca DNA e obligata sa trimita in judecata dosarul moții polițistului Bogdan Gigina. Procurorii au și un termen: cel tarziu 1 mai.Decizia vine dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat primul termen in procesul in care familia lui Bogdan…