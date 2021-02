Directia Nationala Anticoruptie a avut anul trecut 6.180 de cauze, mai putine decat in 2019, șeful instituției declarand joi, la bilantul DNA, sca trendul descendent se datoreaza și pandemiei, dar și pierderilor de competența, precum și constrangerilor bugetare. Șeful DNA, Crin Bologa, a ținut sa sublinieze ca in ciuda numarului mai mic de dosare, “rezultatele […] The post DNA a facut mai puține dosare, in 2020, ca in 2019. Șeful instituției, Crin Bologa, se plange de buget și de lipsa de procurori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .