DNA a descins la Administrația Spitalelor București: Șpăgi uriașe acordate pentru contracte de achiziții Un eveniment șocant zguduie Administrația Spitalelor din București, deoarece procurorii DNA efectueaza percheziții in instituție in cadrul unei anchete privind luarea de mita. Persoane din conducerea instituției sunt suspectate ca au primit sume semnificative de bani drept mita in schimbul acordarii de contracte de achiziții. Ancheta vizeaza acuzații grave de corupție, iar procurorii au informații ca oficialii din conducerea Administrației Spitalelor au primit mita in doua tranșe distincte. Prima tranșa presupune suma de 20.000 de euro, in timp ce a doua tranșa depașește 300.000 de lei. Acești… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

