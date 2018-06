Stiri pe aceeasi tema

- O zona de o frumusețe ce ar putea descreți orice frunte, cu peisaje ce incanta ochiul și sufletul celui mai preocupat drumeț, Intorsura Buzaului este locul din care, daca ai poposit o data, nu iți mai vine sa pleci. Aflat in inima Carpaților de Curbura, micul orașel inflorește mereu, prin munca oamenilor…

- Doua unitați școlare din municipiul Lupeni vor intra intr-un amplu proiect de modernizare. Suma alocata pentru implementarea proiectelor depașește 10 milioane de lei. Consilierii locali de la Lupeni au votat proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare Gradinița Lumea Copiilor Lupeni”, valoarea…

- AFIR a incheiat peste 4.500 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții in zona montana și pentru care s-au efectuat plați in valoare totala de 230,6 milioane de euro. Alocarea distincta acordata prin PNDR 2020 pentru finanțarea investițiilor realizate in zona montana este de 683 mililioane…

- In primele patru luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 2.428.360 de castiguri in valoare totala de peste 75 milioane de euro In luna aprilie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 607.296 castiguri in valoare totala de aproximativ 89 milioane de…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), au continuat actiunile de control desfasurate la nivel national pentru a creste gradul de fiscalizare a incasarilor si au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare totala de peste…

- Noi proiecte umanitare in Siria, in valoare totala de 50 de milioane de euro, vor fi finantate de Franta prin intermediul a douazeci de organizatii neguvernamentale prezente pe teren, a anuntat luni seara presedintia franceza, citata de AFP. Acest program a fost decis dupa o intalnire…

- Azi: Semnarea contractului de lucrari pentru Lotul 3: Retea de canalizare in Salva, extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa in Telciu - valoare: 10,6 milioane lei (2,3 milioane euro) Castigator: SC ARL Cluj. ...

- Inspectorii antifrauda au verificat 107 contribuabili, fiind aplicate amenzi contraventionale in suma totala de 1,56 milioane lei si fiind confiscate sume numerar, venituri ilicite si bunuri a caror provenienta nu a fost justificata, in valoare totala de 241.958 lei, potrivit ANAF.In plus,…